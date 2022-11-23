 Росгвардейцы задержали казанца, который ударил ножом в плечо сожительницу и напал на ее сына
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Росгвардейцы задержали казанца, который ударил ножом в плечо сожительницу и напал на ее сына

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Город
23 ноября 2022  10:35
Автор:
Ольга Ильина

В Московском районе Казани сотрудники Росгвардии задержали не раз судимого местного жителя, который подозревается в нанесении ножевого ранения сыну своей сожительницы.

Поздним вечером наряду Росгвардии сообщили о том, что в квартире по улице Гудованцева ранили ножом молодого человека. По прибытию сотрудники увидели хозяйку квартиры, ее сына и сожителя – все пьяные. Прибывшие медики перевязывали женщине плечо, а 27-летнего парня с колото-резанным ранением груди готовили к госпитализации.

Позже соседи рассказали росгвардейцам, что семейство несколько часов распивало алкоголь. В какой-то момент произошел конфликт, во время которого подозреваемый ударил ножом в плечо женщину, а затем напал на молодого человека.

Подозреваемого доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Татарстану.

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