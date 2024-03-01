Роскомнадзор начинает блокировку рекламы VPN-сервисов

Сегодня в России начинается работа по ограничению рекламных компаний VPN-сервисов.

Напомним, что российское законодательство запрещает обходить блокировки доступа к противоправному контенту.

Запрет на популяризацию средств обхода будет контролировать непосредственно Роскомнадзор. Критерии, по которым РКН будет отбирать эту самую рекламу, опубликовал ТАСС:

Публикации с описанием действий, позволяющих получить доступ к противоправным ресурсам;

Информация, которая рекламирует или обосновывает преимущества использовании таких сервисов или предлагает купить к ним доступ.

«Требование о запрете распространения такого контента относится ко всем материалам в сети, независимо от того, когда он был опубликован и на каких интернет-ресурсах», – сообщает РКН.