Роскомнадзор начинает блокировку рекламы VPN-сервисов

news_top_970_100
Россия/Мир
1 марта 2024  09:39
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня в России начинается работа по ограничению рекламных компаний VPN-сервисов.

Напомним, что российское законодательство запрещает обходить блокировки доступа к противоправному контенту. 

Запрет на популяризацию средств обхода будет контролировать непосредственно Роскомнадзор. Критерии, по которым РКН будет отбирать эту самую рекламу, опубликовал ТАСС:

  • Публикации с описанием действий, позволяющих получить доступ к противоправным ресурсам;
  • Информация, которая рекламирует или обосновывает преимущества использовании таких сервисов или предлагает купить к ним доступ.

«Требование о запрете распространения такого контента относится ко всем материалам в сети, независимо от того, когда он был опубликован и на каких интернет-ресурсах», – сообщает РКН.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
На набережной Казанки появится большой парк для детей
На набережной Казанки появится большой парк для детей
В Казани потратят 150 млн рублей на восстановление памятника павшим воинам
Новый центр на Груздева в Казани займется охраной памятников культуры и исторических мест
Роскомнадзор начинает блокировку рекламы VPN-сервисов
Весна пришла: первый мартовский день порадует «плюсом»
В Татарстане изменен порядок получения выплат семьям погибших на СВО
Чемпион гонки дронов в Казани – Южная Корея
«Ак Барс» проиграл первый домашний матч в плей-офф