Роскомнадзор начинает блокировку рекламы VPN-сервисов

Сегодня в России начинается работа по ограничению рекламных компаний VPN-сервисов.
Напомним, что российское законодательство запрещает обходить блокировки доступа к противоправному контенту.
Запрет на популяризацию средств обхода будет контролировать непосредственно Роскомнадзор. Критерии, по которым РКН будет отбирать эту самую рекламу, опубликовал ТАСС:
- Публикации с описанием действий, позволяющих получить доступ к противоправным ресурсам;
- Информация, которая рекламирует или обосновывает преимущества использовании таких сервисов или предлагает купить к ним доступ.
«Требование о запрете распространения такого контента относится ко всем материалам в сети, независимо от того, когда он был опубликован и на каких интернет-ресурсах», – сообщает РКН.