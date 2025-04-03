Роскомнадзор опроверг слухи о слежке за пользователями

Ведомство пояснило, что новый приказ не предполагает мониторинга действий россиян в интернете или сбора данных о посещении запрещённых сайтов. Документ лишь регламентирует передачу операторами связи информации о сетевых адресах для защиты от DDoS-атак, пишет РИА Новости.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что РКН обязал операторов фиксировать устройства пользователей и места входа в сеть, включая VPN. Однако в ведомстве подчеркнули, что данные о персональных устройствах граждан не собираются, так как не требуются для борьбы с киберугрозами.

Приказ направлен исключительно на актуализацию системы противодействия хакерским атакам, а не на контроль интернет-активности пользователей, заверили в Роскомнадзоре.