Роскомнадзор опроверг слухи о слежке за пользователями

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Россия/Мир
3 апреля 2025  17:30

Ведомство пояснило, что новый приказ не предполагает мониторинга действий россиян в интернете или сбора данных о посещении запрещённых сайтов. Документ лишь регламентирует передачу операторами связи информации о сетевых адресах для защиты от DDoS-атак, пишет РИА Новости.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что РКН обязал операторов фиксировать устройства пользователей и места входа в сеть, включая VPN. Однако в ведомстве подчеркнули, что данные о персональных устройствах граждан не собираются, так как не требуются для борьбы с киберугрозами.

Приказ направлен исключительно на актуализацию системы противодействия хакерским атакам, а не на контроль интернет-активности пользователей, заверили в Роскомнадзоре.

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