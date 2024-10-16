Роскошная восьмикомнатная квартира в Казани: мечта или реальность в ипотеку за 299 млн?

В Казани выставили на продажу восьмикомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом по цене почти в 300 миллионов рублей. Она расположена на улице Федосеевской. Кстати, потенциальным покупателям даже предлагается ипотека.

Общая площадь жилого пространства составляет внушительные 277,2 квадратного метра. Продавцы уверяют, что квартира обставлена эксклюзивной мебелью и декором, некоторые элементы которых существуют в единственном экземпляре.

В описании недвижимости упоминается, что из окон открывается потрясающий вид на акваторию реки Казанки, а автором эксклюзивного ремонта стал известный дизайнер и архитектор Марсель Искандаров.