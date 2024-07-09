Роспотребнадзор назвал 5 пляжей РТ, где вода не соответствует санитарным нормам

По данным Управления Роспотребнадзора по РТ, последние исследования воды в местах рекреации показали, что гигиеническим требованиям не соответствуют пять пляжей Татарстана.

По микробиологическим показателям не прошли проверку пляж Нижнее Заречье в Казани, городские пляжи в Набережных Челнах, в Альметьевске, пляж Аквапарк в поселке городского типа Карабаш и набережная Солнечный Ик в Муслюмово.

Администрациям районов и ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания. Роспотребнадзор настоятельно не рекомендует использовать эти зоны рекреации для купания, так как качество воды не соответствует гигиеническим нормативам.