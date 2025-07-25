Роспотребнадзор назвал безопасные для купания пляжи в Татарстане

Роспотребнадзор Республики Татарстан опубликовал перечень пляжей, соответствующих всем санитарно-гигиеническим нормам. В список вошли 11 зон отдыха в разных районах региона, где вода прошла необходимые проверки и признана безопасной для купания.

туристическая зона «Пляж» в Альметьевске (ул. Шевченко);

пляж «Кама» в Нижнекамском районе (пос. Красный Ключ);

пляж парка «Кондурча» в Нурлате (мкр. Верхний Нурлат);

пляж мкр. Заинск-2 в Заинске (ул. Красная площадь);

пляж «Юность» в Чистополе (ул. Бутлерова);

пляж на озере «Кизлэу» в Чистопольском районе (с. Каргали);

пляжный комплекс «Нократ» в Мамадыше (ул. Галактионова);

пляж «Лето» в Камском Устье (ул. З. Каратаи);

пляж на южной окраине Елабуги;

пляж «Сувар» в Алькеевском районе (с. Сиктерме);

пляж в Буинском районе (д. Мещеряково).

Примечательно, что в Казани все пляжи не соответствуют нормам. По данным Роспотребнадзора, в них зафиксировано превышение микробиологических показателей, что может представлять опасность для здоровья отдыхающих.

Напомним, две недели назад Роспотребнадзор счел пригодными только 9 пляжей в республике.