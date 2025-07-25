Роспотребнадзор назвал безопасные для купания пляжи в Татарстане

news_top_970_100
Республика
25 июля 2025  16:38

Роспотребнадзор Республики Татарстан опубликовал перечень пляжей, соответствующих всем санитарно-гигиеническим нормам. В список вошли 11 зон отдыха в разных районах региона, где вода прошла необходимые проверки и признана безопасной для купания.

  • туристическая зона «Пляж» в Альметьевске (ул. Шевченко);
  • пляж «Кама» в Нижнекамском районе (пос. Красный Ключ);
  • пляж парка «Кондурча» в Нурлате (мкр. Верхний Нурлат);
  • пляж мкр. Заинск-2 в Заинске (ул. Красная площадь);
  • пляж «Юность» в Чистополе (ул. Бутлерова);
  • пляж на озере «Кизлэу» в Чистопольском районе (с. Каргали);
  • пляжный комплекс «Нократ» в Мамадыше (ул. Галактионова);
  • пляж «Лето» в Камском Устье (ул. З. Каратаи);
  • пляж на южной окраине Елабуги;
  • пляж «Сувар» в Алькеевском районе (с. Сиктерме);
  • пляж в Буинском районе (д. Мещеряково).

Примечательно, что в Казани все пляжи не соответствуют нормам. По данным Роспотребнадзора, в них зафиксировано превышение микробиологических показателей, что может представлять опасность для здоровья отдыхающих.

Напомним, две недели назад Роспотребнадзор счел пригодными только 9 пляжей в республике.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани увековечили память героя Сталинградской битвы в граффити
Праздник «Я выбираю небо» в 2025 году пройдет в Казани 2 августа
Роспотребнадзор назвал безопасные для купания пляжи в Татарстане
Насыщенные выходные в Казани: триатлон, кино под звездами и экофестиваль
Насыщенные выходные в Казани: триатлон, кино под звездами и экофестиваль
В центре Казани открылся виртуальный портал в Москву
Хуснуллин: РТ лидирует по эффективности использования инфраструктурных кредитов
Раис Татарстана принимает участие в Международной экологической конференции
Казанский троллейбусный маршрут №3 получит новую остановку