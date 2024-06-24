Роспотребнадзор опубликовал результаты анализа проб отравившихся салатом лобио

Эпидемиологическая служба Татарстана провела анализы проб, взятых у пострадавших и из мест, где был приготовлен салат лобио, которым отравились жители нескольких регионов России на прошлой неделе. В общей сложности, это около 300 человек. В Татарстане отравились 19 человек.

Результаты неутешительные: у пятерых человек, а также в одной пробе салата с красной фасолью, обнаружен ботулотоксин типа А, который считается одним из самых опасных.

Дополнительные исследования по 15 пробам еще продолжаются, а 60 проб салата отправлены в референс-центр для более детального анализа.

Ранее мы писали, что в РКИБ имени профессора Агафонова в Казани были выписаны первые пациенты с ботулизмом.

Задержаны генеральный директор «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества Елена Машкова и фактический руководитель компании – производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин и повар Карим Норматов. Один из фигурантов два месяца проведет в СИЗО, а остальные трое отправлены под домашний арест.