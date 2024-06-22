В Казани выписали первых пациентов, отправившихся салатом лобио

В РКИБ имени профессора Агафонова в Казани выписали троих пациентов, которые были госпитализированы с диагнозом ботулизм, сообщает пресс-служба медучреждения.

Трое пациентов выписаны с выздоровлением. 15 человек остаются под круглосуточным наблюдением врачей. Наблюдается положительная динамика», - отметили медицинские работники.

Напомним, что в больницу были госпитализированы люди, которые отравились готовым салатом, произведенным компанией «Кухня на районе». Случаи зафиксированы в Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области. В результате отравления с симптомами ботулизма в больнице оказались более 300 человек.

В рамках уголовного дела задержаны генеральный директор «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества Елена Машкова и фактический руководитель компании – производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин и повар Карим Норматов. Один из фигурантов два месяца проведет в СИЗО, а остальные трое отправлены под домашний арест.

Возбуждены уголовные дела о массовых отравлениях с симптомами ботулизма, их передали в Главное следственное управление Следственного комитета России.