Основными симптомами омикрона назвали кашель, слабость и повышение температуры

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что основными симптомами омикрона стали кашель, слабость и повышение температуры, сообщают «РИА новости».

Она подчеркнула, что вирус может иметь те же последствия, что и коронавирусная инфекция: поражение легких и других органов.

По словам гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адхана Гебрейесуса, сейчас важнее всего внимательно следить за новостями об омикроне, чтобы понять, сможет ли он превзойти дельту.

«Некоторые характеристики омикрона, в том числе его глобальное распространение и большое количество мутаций, предполагают, что этот штамм может оказать значительное влияние на ход пандемии», – заявил он на брифинге в Женеве.

Пока что про штамм омикрон известно немного, но медики заметили, что у заболевших детей часто проявляется кожная сыпь.

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