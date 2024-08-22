Роспотребнадзор: первоклассники в Татарстане должны быть привиты от 10 инфекций

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Республика
22 августа 2024  13:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Патяшина напомнила родителям о важности вакцинации детей перед школой.

В национальном календаре прививок значатся 10 инфекций, от которых необходимо привить ребенка до 7 лет. Это гепатит В, туберкулез, коклюш, корь, краснуха и другие. Вакцинация проводится бесплатно по месту жительства.

Патяшина подчеркнула, что, отказываясь от прививок, родители подвергают детей риску и провоцируют вспышки заболеваний, подобные мартовской ситуации с корью в казанской школе №18.

При этом глава Роспотребнадзора отметила, что отказ от вакцинации – законное право родителей, и школа не может отказать ребенку в приеме по этой причине.

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