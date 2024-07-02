Роспотребнадзор предупреждает о загрязнении воды на 8 пляжах Татарстана

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Республика
2 июля 2024  11:55
Автор:
Эндже Гарафиева

По данным Управления Роспотребнадзора по РТ, на 8 пляжах Татарстана качество воды не соответствует санитарным нормам.

Неудовлетворительные результаты анализа по микробиологическим показателям получены на казанском пляже Нижнее Заречье, а также на городских пляжах в Набережных Челнах, Альметьевске, Мензелинске, Тетюшах, на пляже Аквапарк в поселке Карабаш Бугульминского района и на набережной Солнечный Ик в Муслюмово.

По санитарно-химическим показателям не соответствуют два пляжа в Казани – Нижнее Заречье и Локомотив.

Пробы воды на паразитологические и вирусологические показатели не выявили нарушений.

Санитарные врачи направили предложения администрациям районов и ответственным юридическим лицам об установке предупреждающих аншлагов о запрете купания на данных пляжах. Роспотребнадзор рекомендует избегать купания в этих зонах рекреации до улучшения качества воды.

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