Роспотребнадзор предупреждает о загрязнении воды на 8 пляжах Татарстана

По данным Управления Роспотребнадзора по РТ, на 8 пляжах Татарстана качество воды не соответствует санитарным нормам.

Неудовлетворительные результаты анализа по микробиологическим показателям получены на казанском пляже Нижнее Заречье, а также на городских пляжах в Набережных Челнах, Альметьевске, Мензелинске, Тетюшах, на пляже Аквапарк в поселке Карабаш Бугульминского района и на набережной Солнечный Ик в Муслюмово.

По санитарно-химическим показателям не соответствуют два пляжа в Казани – Нижнее Заречье и Локомотив.

Пробы воды на паразитологические и вирусологические показатели не выявили нарушений.

Санитарные врачи направили предложения администрациям районов и ответственным юридическим лицам об установке предупреждающих аншлагов о запрете купания на данных пляжах. Роспотребнадзор рекомендует избегать купания в этих зонах рекреации до улучшения качества воды.