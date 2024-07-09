Роспотребнадзор РТ напомнил, как обезопасить себя от теплового удара

Роспотребнадзор РТ напоминает родителям о необходимости защиты детей от солнечных ожогов в летний период.

Для предотвращения теплового удара и солнечных ожогов рекомендуется одевать детей в легкую, свободную одежду из натуральных материалов, защищающую кожу от прямых солнечных лучей, а также использовать солнцезащитные кремы с высоким уровнем защиты от УФ-лучей. Наносить крем необходимо за 30 минут до выхода на солнце и обновлять каждые 2 часа, особенно после купания.

Важно избегать длительных пребываний на открытом солнце, особенно в период пика солнечной активности с 11:00 до 16:00, планируя активность на улице на более прохладное время дня.

Рекомендуют обеспечить детям возможность отдохнуть в тени и попить прохладной воды, чтобы избежать обезвоживания и теплового удара. Признаками теплового удара и солнечных ожогов являются учащенное дыхание, головная боль, сильное потоотделение, покраснение кожи.

При их появлении немедленно переместите ребенка в прохладное место, защищенное от прямых солнечных лучей, снимите лишнюю одежду, ополосните тело прохладной водой, обеспечьте доступ свежего воздуха и дайте ребенку попить прохладной воды

При отсутствии улучшений или ухудшении состояния ребенка немедленно обратитесь за медицинской помощью.