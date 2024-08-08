Роспотребнадзор РТ рассказал, как уберечь себя от отравления грибами

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Республика
8 августа 2024  14:50
Автор:
Эндже Гарафиева

Высокая урожайность грибов в лесных массивах Зеленодольского района вызвала повышенный спрос на данную продукцию, однако, Роспотребнадзор РТ сообщает о росте случаев отравления грибами. Ранее мы писали, что с начала этого года в регионе зарегистрировано 24 случая отравления грибами с 26 пострадавшими. Среди них пятеро детей в возрасте от одного до пяти лет. 

Ведомство напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности при сборе и употреблении в пищу дикорастущих грибов. Например, собирать следует только хорошо знакомые виды. Исключить сбор старых, переросших и червивых грибов. Перебирать и обрабатывать грибы необходимо в день сбора.

Для минимизации рисков рекомендуется приобретать грибы в местах официальной торговли, где продукция проходит обязательную проверку.

На городском рынке Зеленодольска килограмм грибов можно купить за 300-1000 рублей. 

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