Роспотребнадзор запретил купание на пяти пляжах Татарстана

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Республика
19 августа 2024  17:38
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане пять пляжей признаны непригодными для купания из-за несоответствия воды санитарным нормам. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

Запрет на купание коснулся казанских пляжей «Локомотив», озера Большое Лебяжье и «Нижнее Заречье», а также городских пляжей в Тетюшах и Заинске. В воде на этих пляжах обнаружены нарушения по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Роспотребнадзор рекомендовал ответственным лицам установить на пляжах аншлаги о запрете купания.

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