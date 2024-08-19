Роспотребнадзор запретил купание на пяти пляжах Татарстана

В Татарстане пять пляжей признаны непригодными для купания из-за несоответствия воды санитарным нормам. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

Запрет на купание коснулся казанских пляжей «Локомотив», озера Большое Лебяжье и «Нижнее Заречье», а также городских пляжей в Тетюшах и Заинске. В воде на этих пляжах обнаружены нарушения по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Роспотребнадзор рекомендовал ответственным лицам установить на пляжах аншлаги о запрете купания.