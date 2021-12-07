 Роспотребнадзор заявил, что в Россию омикрон может быть завезен из 50 стран
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Роспотребнадзор заявил, что в Россию омикрон может быть завезен из 50 стран

Сейчас новый штамм ковида в России выявлен у двух человек.

Истории
7 декабря 2021  16:43
Автор:
Эдуард Салихов

Новый штамм COVID-19 «омикрон» может быть завезен в Россию из 50 стран, сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

«Я хочу обратить внимание на то, что люди, возвращающиеся из-за рубежа, а это уже почти 50 стран, как сегодня было сказано, могут привезти в страну новый коронавирус», — заявила Попова. 

Она добавила, что все принимаемые меры направлены на то, чтобы максимально сдержать распространение нового штамма. В настоящее время новый штамм коронавируса в России выявлен у двух человек — они вернулись в страну из Арабских Эмиратов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Роспотребнадзор рассказал о новых мерах профилактики из-за появления штамма омикрон. Подробнее о том, затормозит ли вакцинация омикрон-штамм в Татарстане, читайте в нашем материале.

 

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Роспотребнадзор заявил, что в Россию омикрон может быть завезен из 50 стран