Росреестр по РТ отчитался о количестве оформленных льготных ипотек

Только за шесть месяцев текущего года их зарегистрировано свыше 7,8 тысяч.

С 1 июля завершилось действие госпрограммы льготной ипотеки, которую запустили в 2020 году на фоне пандемии, чтобы поддержать застройщиков и население.

За время ее действия татарстанцы оформили более 42 тысяч льготных ипотек. Большая часть заявлений, касающихся государственной регистрации в связи с реализацией государственной программы льготной ипотеки, приходится на договоры долевого участия в строительстве – свыше 35 тысяч, далее идут договоры купли-продажи – более 5,1 тысяч.

«1 июля завершился только один из видов ипотек с господдержкой. Известно, что многие граждане, используя льготную ипотеку, приобретали недвижимость с целью инвестирования. Однако для обычных граждане, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, продолжают действовать другие госпрограммы. Например, семейная ипотека, которую продлили до 2030 года, бессрочная сельская ипотека или IT-ипотека. Также предлагают расширить льготное ипотечное кредитование для учителей и работников оборонного комплекса. Одним словом, есть разные госпрограммы, которые рассчитаны на разные категории граждан», - прокомментировала это событие заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.