Росреестр сообщил о росте спроса на землю в Татарстане

Весенний бум на рынке недвижимости Татарстана показал неожиданные результаты – земельные участки стали абсолютным лидером по темпам роста спроса. Согласно данным регионального Росреестра, только за апрель 2025 года было зарегистрировано 6 878 сделок с землей, что на 10% превышает мартовские показатели.

Общая статистика выглядит следующим образом:

12 787 переходов прав собственности по ДКП за месяц (+6,2% к марту)

4 258 сделок с квартирами (+2%)

983 договора купли-продажи частных домов (+3%)

С начала года оформлено свыше 46 тысяч сделок

«Сложилась уникальная ситуация, когда земля демонстрирует рекордную динамику, опережая традиционно популярные жилые объекты», – комментирует Лилия Бурганова, заместитель руководителя Росреестра РТ. Она особо подчеркивает важность новых законодательных требований к точности границ участков, введенных с 1 марта 2025 года.

Эксперты связывают этот тренд с сезонными факторами и изменением потребительских предпочтений. «Снижение ипотечных ставок и приближение дачного сезона создают идеальные условия для инвестиций в загородную недвижимость», – отмечает Руслан Садреев из Гильдии риелторов Татарстана. По его прогнозам, летом следует ожидать продолжения положительной динамики на всех сегментах рынка.

Примечательно, что рост цен пока не соответствует увеличению спроса, что создает благоприятные условия для покупателей. Однако специалисты рекомендуют не затягивать с принятием решений, учитывая текущую экономическую конъюнктуру.