 Российские маркетплейсы зафиксировали повышенный спрос на карнавальные товары
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Российские маркетплейсы зафиксировали повышенный спрос на карнавальные товары

В преддверии Нового года повышенным спросом пользуются костюмы Деда Мороза и Санта Клауса, а также маски Халка, Человека-паука, Гайфокса, Миньона и «Игры в кальмара».

Город
21 ноября 2022  12:39
Автор:
Дамира Хайрулина

Повышенный спрос на карнавальные товары зафиксировали аналитики сервиса маркетплейсов SellerFox, проанализировав статистику продаж за ноябрь.

«На KazanExpress в ноябре уже заказали более 2,7 тыс. карнавальных товаров. Выручка продавцов в этой категории на KazanExpress составила более 930 тыс. рублей», - сообщили «КВ» в пресс-службе сервиса SellerFox.

Там отметили, что наибольшим спросом по количеству продаж в категории «Карнавальные товары» на казанском маркетплейсе пользуются маски Халка, Человека-паука, Гайфокса, Миньона и «Игра в кальмара».

В этот же период, на Ozon в категории «Карнавальные товары» зафиксировано более 90 тыс. продаж.  Товаром-лидером по объему выручки в этой категории на Ozon стал костюм Деда Мороза. На Ozon его приобрели 164 раза.

На Wildberries в ноябре костюм Санта Клауса купили 1,7 тыс. раз. Костюм Деда Мороза на Ozon  приобрели 164 раза.

Фото: © Михаил Захаров

На Wildberries в ноябре карнавальных товаров купили более 257 тыс. штук. Лидер по количеству продаж в категории – костюм Санта Клауса. Его раскупили более 1,7 тыс. раз.

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