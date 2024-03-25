Российский маркетплейс хочет сделать Татарстан местом локализации наиболее востребованных товаров

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Республика
25 марта 2024  11:52
Автор:
Эндже Гарафиева

Этим утром Раис РТ Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором «Вайлдберриз» Татьяной Бакальчук.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Участники обсуждали дальнейшее развитие сотрудничества республики с одним из крупнейших маркетплейсов страны. О встрече рассказали в пресс-службе Раиса Татарстана. 

Татьяна Бакальчук выразила надежду, что в регионе удастся создать центр, где будут локализованы наиболее востребованные среди россиян товары. 

«Родилась идея – создать огромный кластер, чтобы там могли «приземляться» местные производства, а также и из других регионов», – заявила она.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По словам гендиректора маркетплейса, продажи татарстанских производителей на площадке заметно выросли. Некоторые местные бренды «дают чуть ли не 300% в год». По итогам прошлого года, зарегистрировались еще больше 60 тысяч продавцов из РТ.

В качестве места локализации рассматривается Татарстан как регион с выигрышным географическим положением, развитой транспортно-логистической инфраструктурой и хорошими условиями для ведения бизнеса.

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