 Российским школьникам проведут уроки безопасного поведения в интернете
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Российским школьникам проведут уроки безопасного поведения в интернете

Интерактивы проведут в формате комиксов, сюжет которых будет строиться вокруг кибератаки в финансовой среде.

Республика
18 января 2022  20:07
Автор:
Роза Габитова

С 17 января по 6 февраля «Лаборатория Касперского» проведет уроки безопасного поведения в интернете российским школьникам. Также учащимся расскажут о работе it-специалистов. Об этом сообщает министерство образования и науки Татарстана.

Начинать изучение основ информационной безопасности необходимо уже в том возрасте, когда человек впервые выходит в cеть. Это особенно актуально для школьников, которые должны уметь распознавать злоумышленников в интернете" — отметила директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

Интерактивы проведут в формате комиксов, сюжет которых будет строиться вокруг кибератаки в финансовой среде. На уроках школьники узнают о том, какой ущерб наносят вредоносные программы и для чего нужно обновлять операционную систему. Кроме того, ребята будут проходить задания в зависимости от класса обучения. 

По словам руководителя направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрея Сиденко, более 37% школьников хотят развиваться в it-сфере.

Ранее «КВ» сообщали, что казанские школьники за 2021 год сдали на переработку более 50 тыс. пластиковых бутылок.

 

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