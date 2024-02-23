Российское правительство ужесточит требования для лицензирования автошкол

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Россия/Мир
23 февраля 2024  08:44
Автор:
Эндже Гарафиева

Таким образом власти планируют повысить уровень безопасного движения на дорогах страны посредством повышения качества подготовки водителей.

Кабмин ввёл изменения в Положение о лицензировании образовательной деятельности, согласно которым с 1 апреля 2024 года расширяется перечень обязательных требований при лицензировании автошкол.

Чтобы получить лицензию или продлить ее, автошколам будет необходимо иметь заключение Госавтоинспекции о соответствии их учебно-материальной базы программам подготовки автомобилистов. 

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