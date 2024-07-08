Россия готовит специалистов для беспилотной авиации

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул важность развития беспилотной авиации как стратегического направления. К 2030 году, по оценкам экспертов, спрос на специалистов в этой области достигнет 1 миллиона человек.

На онлайн-встрече с финалистами всероссийского проекта «Вызов первых» и чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего» в Казани Чернышенко отметил, что необходимо обеспечить высокое качество образования, чтобы подготовить сильных профессионалов, способных создавать и управлять беспилотниками.

Он подчеркнул, что в этом году стартовала федеральная программа «Кадры для беспилотных авиационных систем», в рамках которой разрабатываются профильные образовательные программы от школьного образования до высшего.

Финал чемпионата «Пилоты будущего» проходит по 10 дисциплинам, где участники демонстрируют практические навыки управления БПЛА. Лучшие команды получат возможность пройти стажировку в крупных промышленных и топливно-энергетических компаниях, чтобы применить свои навыки в реальных условиях.

Чернышенко отметил, что проект предоставляет возможности для самореализации молодых людей в различных сферах, от науки и технологий до волонтёрства и творчества. Он подчеркнул, что успех зависит от упорного труда и стремления к достижению целей.

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы», в структуру которого входит федеральный проект «Кадры для беспилотных авиационных систем», запущен в России с 1 января 2024 года.