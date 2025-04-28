Россия и Афганистан обсуждают совместные спортивные проекты

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Республика
28 апреля 2025  18:09

В Кабуле состоялась встреча представителей России и Афганистана, посвященная развитию спортивного сотрудничества. Глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин и министр спорта страны Ахмадулла Васик обсудили организацию совместных турниров, включая соревнования по борьбе корэш и товарищеские матчи по мини-футболу с участием команд России и Татарстана.

«Мы рассматриваем спорт как важный инструмент сближения наших народов», — отметил Васик. Хабибуллин добавил, что успехи афганских спортсменов, в том числе шесть призовых мест на недавнем чемпионате Азии по корэш, свидетельствуют о развитии спорта в стране. Стороны выразили уверенность, что совместные инициативы укрепят двусторонние связи.

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