Россия выходит из Договора по открытому небу. Это решение было принято после того, как из соглашения вышли США, а их европейские союзники отказались дать гарантии России, что собранная информация не будет передаваться в Соединеные штаты. Об этом сообщают «РИА Новости».

«<...>В каком-то формате он [договор] может продолжить существовать, но, к сожалению, в укрепление европейской безопасности он уже вклад вносить больше не будет», — заявил Старший научный сотрудник МГИМО МИД РФ Андрей Баклицкий.

Напомним, что Договор по открытому небу был принят в в 1992 году. Это соглашение давало участникам возможность во время наблюдательных полетов собирать данные о вооруженных силах друг друга. Это стало одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны.