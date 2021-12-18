 Россия выходит из Договора по открытому небу
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Россия выходит из Договора по открытому небу

Это соглашение давало участникам возможность во время наблюдательных полетов собирать данные о вооруженных силах друг друга.

Истории
18 декабря 2021  09:49
Автор:
Эдуард Салихов

Россия выходит из Договора по открытому небу. Это решение было принято после того, как из соглашения вышли США, а их европейские союзники отказались дать гарантии России, что собранная информация не будет передаваться в Соединеные штаты. Об этом сообщают «РИА Новости». 

«<...>В каком-то формате он [договор] может продолжить существовать, но, к сожалению, в укрепление европейской безопасности он уже вклад вносить больше не будет», — заявил Старший научный сотрудник МГИМО МИД РФ Андрей Баклицкий. 

Напомним, что Договор по открытому небу был принят в в 1992 году. Это соглашение давало участникам возможность во время  наблюдательных полетов собирать данные о вооруженных силах друг друга. Это стало одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны.

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Россия выходит из Договора по открытому небу
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