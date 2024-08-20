Россияне определили, какой размер зарплаты является достойным

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Россия/Мир
20 августа 2024  17:06
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Недавние опросы показали интересные результаты относительно представлений российских граждан о достойном уровне заработной платы. По данным, около 48% россиян считают, что оптимальная зарплата должна находиться в пределах от 100 до 200 тыс. рублей. Это значение отражает представление большинства о финансовых потребностях для комфортной жизни.

Интересно, что 19% опрошенных уверены, что реальный достойный доход начинается от 500 тыс. рублей и выше. В то же время, 18% респондентов отмечают, что сумма менее 100 тыс. рублей также может считаться приемлемой, сообщает РБК.

Помимо этого, опросы показали, что 69% россиян считают: перспективы повышения заработной платы играют важную роль при выборе профессии. Не менее важен и тот факт, что 80% участников исследований надеются, что их работа позволит им достичь желаемого уровня жизни и социального статуса.

Кроме того, стоит отметить, что 81% опрошенных готовы инвестировать в своё образование и повышать свою квалификацию для того, чтобы увеличить свои доходы. Однако 60% из них не желают тратить значительные суммы на обучение — большинство готово вложить не более 50 тыс. рублей. В то же время каждый пятый (20%) респондент готов выделить на обучение сумму от 50 до 100 тыс. рублей. Лишь небольшой процент — 9% — согласны потратить более 500 тыс. рублей, 8% готовы выделить от 100 до 200 тыс., а всего 3% — от 200 до 500 тыс. рублей.

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