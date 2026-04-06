Росстат: средняя зарплата в Татарстане в январе 2026 года превысила 92 тысячи рублей

По данным Росстата, в январе 2026 года среднемесячный начисленный заработок сотрудников татарстанских предприятий (включая малый бизнес) достиг 92 457,6 рубля. Это на 16,8% больше, чем в январе 2025-го. С учетом инфляции реальные доходы выросли до 109,2% от уровня прошлого года.

Лидеры по оплате труда:

информация и связь — 144 104,8 рубля;

финансы и страхование — 135 211,3 рубля;

научные разработки — 135 855,3 рубля;

добыча полезных ископаемых — 129 487,3 рубля;

обрабатывающие производства — 123 076,2 рубля;

профессиональная и научная деятельность — 106 357 рублей.