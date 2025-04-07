Рост цен на новостройки в России: Казань обгоняет Москву

В марте 2025 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Казани выросла на 2,9%, достигнув 232,7 тыс. рублей. В Москве цены увеличились на 2,8%, до 410,3 тыс. рублей за «квадрат», сообщает аналитический портал «Мир квартир».

Лидеры роста и падения

Наибольший прирост цен зафиксирован в Грозном, Мурманске, Махачкале, Магнитогорске и Оренбурге. В то же время Липецк, Владикавказ, Чита и Ставрополь отметились снижением стоимости.

Подмосковье и Петербург

В Московской области квадратный метр подорожал на 0,6% (до 197,9 тыс. рублей), а в Санкт-Петербурге, напротив, подешевел на 1,2%, опустившись до 257,6 тыс. рублей.

Общероссийский тренд

В среднем по стране цена «квадрата» в новостройках выросла на 1,4%, составив 145 тыс. рублей.

Ипотека и спрос

Гендиректор портала Павел Луценко отметил, что, несмотря на постепенное снижение ставок, ипотека остается малодоступной. Спрос на жилье пока значительно ниже, чем в период действия льготной ипотеки в первой половине 2024 года, однако продажи продолжаются.