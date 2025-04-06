Розничная торговля Татарстана: рост в январе-феврале 2025 года

По данным Татарстанстата, оборот розничной торговли в республике за первые два месяца 2025 года достиг 260,3 млрд рублей, что на 2,5% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.
Ключевые показатели
🔹 Продовольственные товары (включая напитки и табачные изделия):
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121,8 млрд рублей (+2,6%)
🔹 Непродовольственные товары:
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138,5 млрд рублей (+2,4%)
🔹 Крупные и средние предприятия:
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141,1 млрд рублей (+6,1%)
Динамика по месяцам
📉 Февраль 2025 показал снижение:
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Общий оборот: 129 млрд рублей (–0,9% к февралю 2024, –2,5% к январю 2025)
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Продовольствие: –0,2%
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Непродовольственные товары: –1,5%
Несмотря на февральское снижение, в целом за два месяца сохраняется положительная динамика. Основной рост обеспечили крупные и средние предприятия, тогда как малый бизнес, вероятно, столкнулся с более сложными условиями.