Розничная торговля Татарстана: рост в январе-феврале 2025 года

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Республика
6 апреля 2025  16:33

По данным Татарстанстата, оборот розничной торговли в республике за первые два месяца 2025 года достиг 260,3 млрд рублей, что на 2,5% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Ключевые показатели

🔹 Продовольственные товары (включая напитки и табачные изделия):

  • 121,8 млрд рублей (+2,6%)

🔹 Непродовольственные товары:

  • 138,5 млрд рублей (+2,4%)

🔹 Крупные и средние предприятия:

  • 141,1 млрд рублей (+6,1%)

Динамика по месяцам

📉 Февраль 2025 показал снижение:

  • Общий оборот: 129 млрд рублей (–0,9% к февралю 2024, –2,5% к январю 2025)

  • Продовольствие: –0,2%

  • Непродовольственные товары: –1,5%

Несмотря на февральское снижение, в целом за два месяца сохраняется положительная динамика. Основной рост обеспечили крупные и средние предприятия, тогда как малый бизнес, вероятно, столкнулся с более сложными условиями.

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