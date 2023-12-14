РПЛ на паузе: «Краснодар» - «зимний» чемпион, а «Рубин» ушел на каникулы в первой восьмерке

Рахимов затащил команду в восьмерку

2023 год красно-зеленые провожали в Калининграде матчем с местной «Балтикой». Туром ранее «Рубин» не смог обновить клубный рекорд эпохи Бердыева по количеству встреч без поражений, уступив в холодной Москве «Динамо». Погода на западе России куда более благоволила футболу, а соперник подошел к очной встрече в фатально кризисной форме. «Балтика» - один из участников борьбы за выживание в РПЛ, причем команда испытывает колоссальные проблемы с атакой, забив всего 12 мячей. Это худший результат в лиге.

Все три победы в чемпионате калининградцы одержали на домашнем поле, а к матчу с «Рубином» подошли на фоне шести встреч без викторий. Тренерский штаб казанцев не изменил стартовые 11 фамилий в составе после поражения в столице и в целом не прогадал. На седьмой минуте красно-зеленые воспользовались сумасшедшей ошибкой обороны «Балтики», а Мирлинд Даку оформил гол, ставший в итоге победным. До конца тайма «Рубин» имел минимум два чудесных момента, чтобы сделать разницу, однако воспользоваться ими полноценно Никола Чумич и Валентин Вада не смогли. После перерыва казанцы и вовсе перешли в режим энергосберегающей игры, допуская значительное количество брака.

- Нам противостоял сложный соперник, поэтому у нас было не так много моментов во втором тайме. Но все же большую часть времени мы контролировали матч и заслужили эту победу, - подвел черту матчу автор решающего гола.

«Рубин» ушел на зимний перерыв на седьмой строчке в таблице, отставая от третьей позиции всего на четыре балла. Сложно поверить, что еще на старте сезона казанцы были скорее в числе тех, кому пророчили борьбу за выживание. Тренерский штаб смог найти ключ к игрокам, после тяжелого вкатывания в чемпионат «Рубин» выдал классную серию игр и заслуженно припарковался в первой восьмерке.

В новом году казанцы проведут очные матчи с ключевыми соперниками по верхней части турнирной таблицы.

Рестарт чемпионата пройдет в Краснодаре, а в 21-м туре подопечные Рахимова будут гостить у «Зенита». «Рубин» ждет тяжелая весна, посему для решения высоких задач менеджменту предстоит интенсивно поработать на зимнем трансферном рынке.

«Быки» ушли на каникулы лидерами

Впервые за четыре последних сезона в РПЛ новый «зимний» чемпион. Начиная с чемпионата-2018/19 в новый год лига уходила с лидерством «Зенита», а затем петербуржцы доводили дело до итогового титула. 3 декабря команда Семака допустила осечку в Москве в игре с «Локомотивом» (1:3), тогда как «Краснодар» идеально закрыл год двумя победами подряд. Сейчас отрыв «быков» от сине-бело-голубых составляет лишь два очка, но с точки зрения спортивной психологии локальное «зимнее» чемпионство дарует футболистам уверенность.

«Краснодар» феноменально выступает в родных стенах: ноль поражений при 12 победах и четырех ничьих. Если на юге в зимнее окно смогут сохранить ключевых лидеров атаки Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна, то команда впервые в своей истории будет реальным претендентом на титул.

«Динамо» подтянулось в тройку лидеров

Бело-голубые не менее ударно провели осенний отрезок чемпионата страны. Подопечные Марцела Лички тоже тяжело вкатились в сезон, однако не растеряли значительный багаж очков. К зимней паузе «Динамо» подошло с серией из девяти матчей без поражений, а в Воронеже москвичи потеряли очки из-за не самого однозначного решения арбитра по пенальти в ворота «Динамо». «Факел» шанс с «точки» реализовал, а бело-голубые чуть притормозили в погоне за «Краснодаром». Шесть очков сейчас отделяют «Динамо» от лидерства, а по весне команда успеет сыграть и с «Краснодаром», и с «Зенитом».

В спину команде Лички дышат два других московских клуба - «Локомотив» и «Спартак», а на дистанции трех очков припарковались «Крылья Советов». Самарцы, пожалуй, еще одно открытие сезона. Подписав аргентинца Бенджамина Гарре, на берегах Волги получили исполнителя, который своей игрой намерен проложить себе путь в крепкий европейский клуб. Легионер уже настрелял восемь голов и отдал две результативные передачи. У второго бомбардира команды 19-летнего Никиты Салтыкова 4 + 4.

2 марта РПЛ выйдет из отпуска играми 19-го тура, а пока нас ждет интересное зимнее трансферное окно и обилие контрольных матчей.