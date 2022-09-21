РТ и Башкирия станут пилотными регионами для внедрения исламского банкинга

Две соседние республики Татарстан и Башкортостан вошли в число пилотных регионов, где будут внедрять исламский банкинг. Об этом на форуме Kazan Digital Week сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

У председателя Правительства России была инициатива реализовать такой пилотный проект в Дагестане и Чечне, но, по мнению Аксакова, у Татарстана больше наработок в этом направлении.

«Это такое направление, которое у нас в процессе работы в рамках действующего законодательства, но оно может быть более эффективным, если дать ему правовые условия, которые учитывают специфику исламских финансов», - подчеркнул он.

Законопроект о легализации исламского банкинга в России планируется принять до конца этого года, чтобы запустить его уже в следующем году, заключил Аксаков.

Ранее «КВ» сообщали, что, по мнению министра экономики республики Мидхата Шагиахметова, Татарстан готов стать пилотным регионом по внедрению исламского банкинга.

«Республика Татарстан уделяет большое внимание развитию исламского финансирования на протяжении многих лет. Достигнуты практические результаты. Реализуются проекты, связанные как с предоставлением финансовых услуг, так и с привлечением средств на принципах партнерских финансов», - отметил министр.