РТ разместила тендер на разработку плана по улучшению транспортного обслуживания

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Республика
17 мая 2025  15:55

Министерство транспорта республики объявило тендер на создание комплексного плана развития пассажирских перевозок. Подрядчику предстоит до конца ноября разработать стратегию, которая повысит доступность, безопасность и комфорт общественного транспорта.

Ключевые задачи проекта:

  •     Анализ текущей ситуации с перевозками (тарифы, безопасность, маршрутная сеть)
  •     Создание математической модели транспортной системы Татарстана и Казанской агломерации
  •     Разработка рекомендаций по оптимизации маршрутов и стандартов обслуживания
  •     Оценка экономической эффективности перевозчиков

Особое внимание уделят развитию регулярных маршрутов с учётом потребностей столичного региона. Итоговый документ станет основой для принятия управленческих решений в транспортной сфере на ближайшие годы.

На реализацию инициативы из бюджета выделено 35 миллионов рублей. Подрядчик будет определён по результатам открытого конкурса на портале госзакупок.

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