РТ разместила тендер на разработку плана по улучшению транспортного обслуживания

Министерство транспорта республики объявило тендер на создание комплексного плана развития пассажирских перевозок. Подрядчику предстоит до конца ноября разработать стратегию, которая повысит доступность, безопасность и комфорт общественного транспорта.

Ключевые задачи проекта:

Анализ текущей ситуации с перевозками (тарифы, безопасность, маршрутная сеть)

Создание математической модели транспортной системы Татарстана и Казанской агломерации

Разработка рекомендаций по оптимизации маршрутов и стандартов обслуживания

Оценка экономической эффективности перевозчиков

Особое внимание уделят развитию регулярных маршрутов с учётом потребностей столичного региона. Итоговый документ станет основой для принятия управленческих решений в транспортной сфере на ближайшие годы.

На реализацию инициативы из бюджета выделено 35 миллионов рублей. Подрядчик будет определён по результатам открытого конкурса на портале госзакупок.