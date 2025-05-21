РТ увеличит грантовую поддержку сельхозкооперативов до 200 млн рублей ежегодно

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Республика
21 мая 2025  17:29

С 2026 года республика введет новую программу поддержки сельскохозяйственной кооперации. По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова, на эти цели ежегодно будет направляться 200 млн рублей из регионального бюджета.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Мамадышском районе, гранты помогут кооперативам развивать переработку и сбыт сельхозпродукции.

"Прошу глав районов уже сейчас начать подготовку качественных бизнес-проектов для участия в программе", - отметил министр.

В республике зарегистрировано 395 сельхозкооперативов, из которых реально работают 188. Лишь 69 из них имеют собственные перерабатывающие мощности. Новая программа призвана увеличить эти показатели и стимулировать объединение фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств.

Мера направлена на повышение доходности малых форм хозяйствования и создание добавленной стоимости непосредственно в сельской местности.

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РТ увеличит грантовую поддержку сельхозкооперативов до 200 млн рублей ежегодно
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