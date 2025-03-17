РТ вошла в десятку регионов с самой высокой частотой страховых случаев по ОСАГО

Татарстан занял восьмое место в рейтинге российских регионов с самой высокой частотой страховых случаев по ОСАГО за 2024 год. Об этом сообщил президент Российского Союза Автостраховщиков Евгений Уфимцев. Частота страховых случаев в Татарстане достигла 5,5%, как сообщили в РСА.

В среднем по России частота страховых случаев по ОСАГО осталась на уровне 4,6%.

Первое место в рейтинге занял Дагестан с показателем 7,6%, который уже два года подряд возглавляет список. За ним следуют Приморский край (6,5%) и Новосибирская область (6,1%).

— Частота страховых случаев по ОСАГО является индикатором высокой аварийности в регионах. Если этот показатель растет или остается высоким, это может свидетельствовать о различных проблемах, от безопасности дорожного движения до высоких рисков мошенничества в ОСАГО, — подчеркнул Евгений Уфимцев.

Помимо Татарстана, в десятку регионов с высокой аварийностью вошли: Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Калининградская область, Москва, Карачаево-Черкесская Республика, Ярославская область, Чувашия, Челябинская область, Московская область, Омская область и Бурятия.

Минимальную частоту случаев по ОСАГО зафиксировали в Чукотском автономном округе, Крыму и Ненецком автономном округе.

Напомним, сегодня стало известно о погоне за пьяным водителем питбайка в Казани.