РТ выбирает лучших врачей: стартовало голосование за премию «Ак чэчэклэр»

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Республика
20 мая 2025  10:38

Министерство здравоохранения республики объявило номинантов ежегодной медицинской премии. В этом году на звание лучших претендуют около 70 медиков, представивших самые необычные случаи из своей практики и впечатляющие истории спасения пациентов.

Особенностью сезона 2025 года стало появление новых командных номинаций. Теперь награды смогут получить не только отдельные специалисты в традиционных категориях «Врач года» и «Уникальный случай», но и целые медицинские учреждения.

Жители Татарстана могут ознакомиться с историями участников и отдать свой голос за понравившихся кандидатов на сайте Минздрава. Итоги народного голосования будут учтены при определении победителей, которых объявят в середине июня на торжественной церемонии.

Напомним, премия «Ак чэчэклэр» (Белые цветы) уже несколько лет подряд выявляет самых преданных своему делу медицинских работников республики, чей профессионализм и человеческие качества заслуживают особого признания.

Проголосовать можно на сайте Минздрава РТ.

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РТ выбирает лучших врачей: стартовало голосование за премию «Ак чэчэклэр»