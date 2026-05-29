РТ выделил 100 млн рублей на гранты «Алгарыш» для обучения ИИ-специалистов за рубежом

29 мая 2026  11:05

В республике учреждена грантовая программа «Алгарыш в сфере искусственного интеллекта». Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. На 2026 год из бюджета Татарстана направят 100 млн рублей. Максимальный размер одного гранта — 10 млн рублей.

Претендовать на поддержку могут граждане России до 35 лет, постоянно зарегистрированные в Татарстане, имеющие высшее образование или обучающиеся на последнем курсе бакалавриата или специалитета. Обучение будет проходить в ведущих зарубежных научных и образовательных организациях (исключая учреждения из недружественных стран). Грант покрывает оплату учебы (не более 6 млн рублей за три года), медстраховку, транспорт до места учебы и обратно, проезд на летние каникулы, а также проживание и питание (не более 200 тыс. рублей в месяц).

После получения диплома грантополучатель обязан в 30-дневный срок трудоустроиться в Татарстане в сфере ИИ или на должность, связанную с применением технологий искусственного интеллекта (в органах власти, госучреждениях или организациях с госучастием), и отработать три года.

