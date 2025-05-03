«Россия 25» впервые за два года проиграла Беларуси

Сборная «России 25» потерпела поражение от сборной Беларуси в рамках матча Qazaqstan Hockey Open. Встреча в Астане завершилась со счётом 2:4, причём к 32-й минуте команда Романа Ротенберга уступала 0:3. В составе «России 25» шайбы забросили Владимир Грудинин и Данил Аймурзин. Отметим, что сборная Беларуси обыграла команду Ротенберга впервые за два года. Последний раз «Россия 25» уступила 15 мая 2023 года (2:3).

Тур сборной «России 25» продолжится 5 мая повторной встречей со сборной Беларуси, игра пройдёт в Тольятти.