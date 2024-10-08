«Рубин» обыграл аутсайдера чемпионата, нанеся три удара в створ

Но и «Рубин» переживал не лучшие времена: подопечные Рашида Рахимова не знали побед в чемпионате с 23 августа, забив за этот отрезок времени лишь один мяч в четырех играх турнира. Померк и ключевой бомбардир команды - Мирлинд Даку. Албанцу предоставляли игровое время исключительно в РПЛ, но с 23 августа (тогда Даку отличился с пенальти) он внес в свой актив только одну желтую карточку. Если летом форвард сделал серьезную заявку на попадание в список лучших бомбардиров сезона, то по осени от этих амбиций не осталось и следа.

Фото: rubin-kazan.ru

На стороне казанцев была история противостояний: Рашид Рахимов за тренерскую карьеру 9 раз выводил команды против «Ахмата» и одержал 6 побед, причем персонально с визави Сергеем Ташуевым Рахимов пересекался четыре раза и не потерпел ни одного поражения. Ташуев не только никогда не обыгрывал «Рубин», его команда даже ни разу не смогла забить. На бумаге фаворит очевиден.

После «сухой» встречи с «Факелом» тренерский штаб вновь доверил место в воротах Евгению Ставеру - парадоксально, но 26-летний вратарь уверенно выиграл конкуренцию у более опытного Артура Нигматуллина.

Последний теперь рассматривается исключительно в статусе кубкового голкипера. При этом в первом тайме матча с «Ахматом» работы у Ставера практически не было. Гости сделали акцент на ударах с приличной дистанции, которые не несли реальной угрозы. Зато «Рубину» удалось распечатать ворота грозненцев в компенсированное к тайму время: Дмитрий Кабутов загрузил мяч навесом на дальнюю штангу, куда подоспел Илья Рожков, 1:0!

Второй тайм прошел при серьезном игровом преимуществе «Ахмата». Гости стали острее действовать в обороне, а самый опасный эпизод случился на 74-й минуте. Соперник разыграл штрафной, партнеры нашли в районе одиннадцатиметровой отметки Максима Самородова, а полузащитник бил практически наверняка - Ставер отразил мяч в красивом прыжке, зарезервировав себе место в подборке лучших спасений тура.

«Ахмат» чаще других команд в лиге пропускает мячи в компенсированное время. Перед 11-м туром грозненцы пять раз вынимали мячи из своих ворот на 90+ минутах. 5 октября «Рубин» организовал шестой гол, прервал свое молчание Мирлинд Даку. Албанец хорошо обыгрался с Кабутовым, а затем замкнул головой навес россиянина, 2:0.

Но и в компенсированное время «Ахмат» был близок к голу, получив право на пенальти. Исполнять удар отправился Дарко Тодорович, но голкипер потащил низовой мяч. У боснийского легионера в графе забитых голов за сезон так и осталась единица, причем это мяч в собственные ворота.

Победа вкупе с осечкой «Акрона» позволила «Рубину» закрепиться на 7-м месте с 15 набранными очками. После паузы на матчи сборных у казанцев тяжелейшая игра с московским «Динамо», которая из домашней превратилась в гостевую. 20 октября команды вынужденно сыграют на арене в Нижнем Новгороде.