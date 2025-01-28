«Рубин» отправил двух футболистов в аренду

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Спорт
28 января 2025  16:29
Автор:
Эдгар Витковский

«Рубин» объявил о переходе на правах аренды в другие клубы двух игроков. Полузащитник Александр Ломовицкий до конца сезона будет выступать в «Факеле». Клуб из Воронежа после 18 туров занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, набрав 14 очков. В текущем сезоне Ломовицкий провёл три матча в Кубке России и не отличился результативными действиями.

Опорный полузащитник Умарали Рахмоналиев отправился в аренду в «Сабах» из Азербайджана. Клуб занимает пятую строчку в национальном чемпионате, отставая от еврокубковой тройки на восемь очков. Рахмоналиев в текущем сезоне провёл два матча в РПЛ и пять раз появился на поле в Кубке России, отличившись результативной передачей.

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