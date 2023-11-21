«Рубин» поднялся в середину таблицы, «быки» нацелились на титул

Команда Рахимова: ноль поражений за полтора месяца

После блеклого старта из четырех встреч без побед «Рубину» удалось нащупать свою игру в октябре. Да, казанцы тотально провалили групповой этап Кубка России, одержав одну викторию в шести играх, став в итоге последними в квартете В, но при этом команда смогла выжать максимум из чемпионата России. Если к концу сентября «Рубин» шел в зоне стыковых матчей и лишь трижды смог забить более одного мяча за игру, то к экватору РПЛ клуб подошел восьмым. Отрыв от зоны стыков - 9 очков, отставание от третьей строчки - 3 балла.

Пятиматчевая серия без поражений началась у команды Рахимова в Грозном, где казанцы с минимальным счетом одолели «Ахмат» благодаря мячу Николы Чумича. Следом «Рубину» удалось выстоять в игре с ЦСКА (0:0), где соперники на двоих нанесли всего пять ударов в створ (3-2). Следом красно-зеленые собрали 9 очков из 9 с команд из подвала таблицы - «Балтики», «Урала» и «Сочи». Как итог - «Рубин» добыл 13 очков из 15 возможных в пяти последних встречах и упрочил свою позицию середняка. Но этот успех невозможно представить без шикарной «сухой» серии вратаря Юрия Дюпина, который не пропускает на протяжении 454 минут, что является его личным рекордом. «Засушив» «Сочи», Дюпин шестой раз в сезоне оставил свои ворота в неприкосновенности. Это второй показатель в лиге после Матвея Сафонова (7).

После пяти матчей подряд «на ноль» «Рубину» может покориться давний клубный рекорд по «сухарям». На стыке 2009 и 2010 года казанцы не пропускали на протяжении семи игр подряд. Поздней осенью 2009-го «Рубин» мчался ко второму титулу, обыграв ЦСКА (2:0) и «Кубань» (2:0), разойдясь затем миром с «Зенитом» (0:0). Весной 2010-го казанцы одолели «Локомотив» (2:0) и «Томь» (1:0), после чего сыграли по нолям с «Тереком» и «Сатурном». Тогда «сухая» серия Сергея Рыжикова растянулась на 655 минут.

«Быки» оспорят титул с «Зенитом»?

Два клуба явно выделяются в борьбе за первую строчку - это «Краснодар» и «Зенит». «Быки» после 15 туров набрали рекордные для себя 32 очка, причем четвертый раз в истории южане подошли к экватору в тройке лидеров. Отметим, что за 10 последних сезонов победитель первого круга лишь дважды уступал лидерство во второй половине турнира. Главный преследователь - «Зенит» - отстает от южан на два очка. Петербуржцы неважно выступают в родных стенах, одержав лишь четыре победы. «Краснодар» по этому показателю третий с шестью победами, одной ничьей и нулем поражений. При этом сине-бело-голубые опередили «быков» по очкам, набранным на выезде: пять побед, две ничьи и одно поражение против трех побед и четырех ничьих.

«Краснодар» выдал роскошную серию из 12 матчей подряд без поражений, а с учетом сезона-2022/23 она насчитывает 18 встреч. Остановил серию в 13-м туре ЦСКА (0:1), хотя москвичи имели незначительное преимущество (8:6) по ударам в створ. «Зенит» потерпел три поражения, а в последнем туре разошелся миром с «Краснодаром», что на руку «быкам». Впрочем, на стороне петербургского клуба козырь с результативностью: «Зенит» наколотил 30 мячей (второй результат в лиге после «Крыльев»), причем 40% голов команды забил лучший бомбардир чемпионата Матео Кассьера.

Далее в таблице идет сумасшедшая плотность: три команды имеют по 25 очков, две - 24, а на попадание в тройку вполне могут претендовать и «Рубин» (22) с «Пари Нижний Новгород» (21).

ФК «Сочи» оказался в подвале таблицы

Напоследок обратим свой взор на низы турнирной таблицы. В зоне прямого вылета уютно припарковались «Сочи» и «Ахмат». Две свои победы из трех команда с Черноморского побережья одержала над друзьями по несчастью в подвале - «Уралом» и «Балтикой». «Ахмат» имеет худший показатель по потерям мяча (13,1 за игру) и занимает третье с конца место по голам (15). Последняя победа «Ахмата» датируется аж 2 сентября, после чего последовало шесть поражений при двух ничьих.

Не лучше обстоят дела у идущей четырнадцатой «Балтики» и 13-го «Оренбурга». Последний чаще других в лиге допускает удары по своим воротам (15,4 за игру), пропустил пять голов из стандартных положений и идет в аутсайдерах по потерям в результате индивидуального отбора (8,1). «Балтика» фактически вымучивает свои голы (12), занимая предпоследнее место по ударам за матч (10,6). Вероятно, именно эта четверка уйдет на зимний перерыв в зоне понижения в классе.

Клубы ушли на паузу, связанную с играми сборных. 25 ноября чемпионат РПЛ возобновится, до зимней остановки осталось отыграть два тура.