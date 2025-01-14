«Рубин» получит солидарные выплаты при переходе Хвичи в ПСЖ

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Спорт
14 января 2025  17:37
Автор:
Эдгар Витковский

23-летний вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к переходу во французский ПСЖ. Если этот трансфер состоится, то «Рубин» получит солидарные выплаты от перехода. По данным прессы, сделка оценивается в 80 млн евро. В казанском клубе Кварацхелия провел три сезона, за каждый сезон «Рубин» получит 0,5% солидарных выплат. Таким образом, при трансфере за максимальную сумму (80 млн) клуб может рассчитывать на 1,2 млн солидарных выплат.

В текущем сезоне Кварацхелия провел 17 встреч в итальянской Серии А, отличившись пятью голами и тремя передачами.

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