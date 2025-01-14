«Рубин» получит солидарные выплаты при переходе Хвичи в ПСЖ

23-летний вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к переходу во французский ПСЖ. Если этот трансфер состоится, то «Рубин» получит солидарные выплаты от перехода. По данным прессы, сделка оценивается в 80 млн евро. В казанском клубе Кварацхелия провел три сезона, за каждый сезон «Рубин» получит 0,5% солидарных выплат. Таким образом, при трансфере за максимальную сумму (80 млн) клуб может рассчитывать на 1,2 млн солидарных выплат.

В текущем сезоне Кварацхелия провел 17 встреч в итальянской Серии А, отличившись пятью голами и тремя передачами.