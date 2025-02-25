«Рубин» потерял трёх центральных защитников перед рестартом чемпионата

«Рубин» потерял трёх центральных защитников перед рестартом РПЛ. Об этом в интервью «Матчу» рассказал главный тренер казанцев Рашид Рахимов. Специалист отметил, что из-за повреждения сначала выбыл Алексей Грицаенко, затем к нему присоединились Егор Тесленко и Игор Вуячич.

Таким образом, в обойме у тренерского штаба осталось два номинальных центральных защитника: Рустам Ашурматов и Константин Нижегородов. Отметим, что по итогам зимнего трансферного окна казанский клуб не сделал ни одного приобретения, хотя проявлял интерес к нескольким игрокам обороны.

РПЛ возобновится для казанцев 1 марта гостевой встречей с «Ахматом».