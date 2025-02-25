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«Рубин» потерял трёх центральных защитников перед рестартом чемпионата

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Спорт
25 февраля 2025  18:35
Автор:
Эдгар Витковский

«Рубин» потерял трёх центральных защитников перед рестартом РПЛ. Об этом в интервью «Матчу» рассказал главный тренер казанцев Рашид Рахимов. Специалист отметил, что из-за повреждения сначала выбыл Алексей Грицаенко, затем к нему присоединились Егор Тесленко и Игор Вуячич.

Таким образом, в обойме у тренерского штаба осталось два номинальных центральных защитника: Рустам Ашурматов и Константин Нижегородов. Отметим, что по итогам зимнего трансферного окна казанский клуб не сделал ни одного приобретения, хотя проявлял интерес к нескольким игрокам обороны.

РПЛ возобновится для казанцев 1 марта гостевой встречей с «Ахматом».

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«Рубин» потерял трёх центральных защитников перед рестартом чемпионата
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