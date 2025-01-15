«Рубин» представил состав на турецкий сбор

«Рубин» объявил состав на зимний турецкий сбор, который пройдет в Белеке - в итоговый список вошли 30 футболистов. В обойме тренерского штаба Рашида Рахимова три вратаря, девять защитников, 12 полузащитников и шесть форвардов. В список вошел и полузащитник Александар Юкич, который в августе получил травму крестообразной связки. Впервые с «Рубином» на сбор отправится 17-летний воспитанник клубной академии Рамиль Калмурзин, ставший в 2024-м году лучшим игроком сезона ЮФЛ-1 по версии Rustat Index.

Первым соперником казанцев на сборах станет сербская «Войводина», контрольный матч состоится 22 января.