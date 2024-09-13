«Рубин» против «Крыльев Совета»: букмекеры ставят на хозяев поля

Уже сегодня, 13 сентября, казанский «Рубин» на своем поле примет самарские «Крылья Советов» в матче 8-го тура Российской Премьер-лиги. Игра на «Ак Барс Арене» начнется в 20:15 по московскому времени.

Как пишет «Чемпионат», букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Так, поставить на победу «Рубина» можно с коэффициентом 2.20. Шансы «Крыльев Советов» на победу оцениваются коэффициентом 3.50, что сопоставимо с вероятностью ничейного исхода.

Вероятность того, что забьют обе команды, оценивается коэффициентом 1.86.