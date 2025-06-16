«Рубин» проявляет интерес к капитану «Крыльев Советов»

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Спорт
16 июня 2025  18:20
Автор:
Эдгар Витковский

«Рубин» проявляет интерес к 28-летнему защитнику «Крыльев Советов» Александру Солдатенкову, утверждает Sport24. Солдатенков способен сыграть в центре обороны, а также на правом фланге, его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года. Вместе с «Рубином» на защитника может претендовать ФК «Сочи».

Солдатенков выступает в Самаре с 2020 года, перейдя из «Чертаново» за 200 тысяч евро. С того момента он провёл за «Крылья Советов» 154 матча во всех турнирах, забил пять мячей и пять раз ассистировал партнёрам.  В минувшем сезоне он отыграл 23 встречи в РПЛ и один матч в Кубке России, но не отличился результативными действиями. Рыночная стоимость защитника оценивается в 4 млн евро – это самый дорогой игрок в актуальном составе «Крыльев».

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