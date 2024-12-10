«Рубин» ушел на зимние каникулы в середине таблицы

Красивую игру гости сумели показать, невзирая на отвратительное качество поля. По телекартинке было видно, что обильные дожди серьезно увлажнили газон, который комьями вылетал из-под бутс футболистов. Беда с покрытием, очевидно, возникла еще по ходу предматчевой разминки, а за первый тайм ситуация только ухудшилась.

К такому сюрпризу гости оказались не готовы, начало матча скатилось к борьбе в середине поля. А уже на 17-й минуте «Динамо» вышло вперед - верховую подачу в штрафную головой замкнул Ян Джапо, причем без шансов для Евгения Ставера. Махачкалинцы продолжили давить, конвертировав свое преимущество во второй гол. На этот раз Хуссем Мрезиг откликнулся на пас Гамида Агаларова на дальней штанге, вколотив мяч под перекладину.

Вернуться в игру казанцам удалось буквально по воле случая. На 43-й минуте Мирлинд Даку зацепился за мяч в штрафной «Динамо», сделал грудью скидку Богдану Йочичу, а последний поразил ближний угол ворот. Эпизод стал отправной точкой для гостевого камбэка.

Рашид Рахимов в перерыве несколько изменил рисунок игры команды, о чем рассказал после матча: «Забитый гол до перерыва позволил мне дать команде другие установки. Во втором тайме мы контролировали игру, не комбинировали в середине поля, а играли вертикально, меняли направление атаки».

Ставка на верховую игру принесла свои плоды. На 56-й минуте Шабанхаджай загрузил с углового мяч в штрафную, где голкипер «Динамо» очень неуверенно сыграл на выходе. Вратарь отбил мяч перед собой, защитники дагестанского клуба не успели выбить его из штрафной, зато Егор Тесленко оказался расторопнее всех и сделал счет 2:2.

На 69-й минуте Йочич записал в свой актив второе результативное действие за вечер. Легионер красиво отрезал передачей оборону «Динамо», Дардан Шабанхаджай умчался один на один с вратарем хозяев и вколотил третий мяч.

Волевая победа закрепила «Рубин» на восьмом месте в таблице. Казанцы в 10 баллах от зоны стыковых матчей и в 11 очках от призовой тройки. Команда отправляется на отдых, после чего в 2025 году приступит к зимним сборам. А из зимней спячки казанцы выйдут лишь 2 марта выездной встречей в Грозном с «Ахматом».