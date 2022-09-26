«Рубин» уступил победу «Шиннику» в Ярославле со счетом 0:1

В матче 11-го тура Первой лиги казанский ФК «Рубин» на стадионе «Шинник» в Ярославле уступил одноименной команде, завершив встречу счетом 0:1. Это была домашняя победа «Шинника», а также первое за девять матчей поражение казанского клуба.

Следующий матч «Рубин» проведет в Казани 1 октября против тульского «Арсенала».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в матче десятого тура Первой лиги казанский «Рубин» на своем поле со счетом 3:2 победил «Волгарь» из Астрахани. Благодаря этой победе казанцы набрали 19 очков и по дополнительным показателям возглавили турнирную таблицу Первой лиги.