«Рубин» вернулся в погоню за тройкой лидеров

В 22-м туре РПЛ «Рубин» на «Ак Барс Арене» принимал «Ахмат». Для главного тренера «рубиновых» Рашида Рахимова этот соперник особенный - именно в Грозном наставник отработал больше всего сезонов. Нынешний же «Ахмат» ведет борьбу за отрыв от зоны стыковых матчей, причем команда сохраняет риски прямого вылета из лиги.

В минувшем туре «Балтика» уверенно разобралась с «Пари НН», посему дистанция между 15-й строчкой и «Ахматом» сократилась до трех очков.

Весомую заявку на победу «Рубин» сделал уже в первом тайме. Казанцы предпочли примерить на себя роль первого номера, а Мирлинд Даку создал пару хороших моментов в первой десятиминутке. На 12-й минуте Валентин Вада организовал еще один роскошный эпизод для легионера, албанец покатил мяч в район 11-метровой отметки, где Лазар Ранджелович в касание «расстрелял» вратаря, 1:0.

Пропущенный гол не сильно встряхнул гостей - к 35-й минуте «Рубин» благополучно оформил второй мяч. Вновь Вада разогнал атаку хозяев, вырезал внешней стороной великолепную передачу на Даку, форвард первым пальнул мячом, направив его головой в перекладину, а затем расторопнее всех оказался на добивании, 2:0.

Албанец по-прежнему испытывает большие проблемы с реализацией. За игру с «Ахматом» Даку нанес четыре удара по воротам, только один пришелся в створ, причем перед этим мяч угодил в перекладину. Форвард оказался самым бьющим игроком на поле, однако его КПД составил всего 25%.

Спустя три минуты после пропущенного гола «Ахмат» оживился и отквитал один гол. Мирослав Богосавац загрузил перспективный лонгбол в штрафную «Рубина», Владимир Ильин зацепился за мяч и пробил Дюпина. К делу подключился VAR, справедливо зафиксировавший офсайд у форварда грозненцев, - взятие ворот отменили.

Второй тайм существенно не отличался по содержательной части от первого - «Рубин» владел инициативой, изредка создавая остроту у штрафной «Ахмата». Едва команды вышли из раздевалок, как Вада получил шанс забить третий мяч: аргентинец выдал кросс до штрафной гостей, качнул защитника и пробил рядом с дальней штангой. На 70-й минуте не раз упоминавшийся уже Даку был близок к дублю, подкараулил ошибку защитника гостей, вышел на вратаря, но не смог того обыграть.

В стремительной ответной атаке «Ахмат» забил: Грицаенко не совсем удачно выбил мяч из штрафной, попал в Лечи Садулаева, который поразил цель. Но и здесь арбитр не засчитал гол, посчитав, что в момент удара Садулаева все тот же Ильин в офсайде создавал помеху Дюпину.

Последнюю десятиминутку гости провели довольно задорно, однако отличиться смогли лишь в компенсированное время. Лукас Ловат из-за пределов штрафной исполнил феноменальный по качеству удар точно в ближнюю девятку. Дюпин среагировал слишком поздно и не вытащил этот мяч, 2:1.

Победа позволила «Рубину» догнать «Спартак» и подняться на 7-е место. На горизонте - попадание в тройку лидеров, от московского «Динамо» подопечных Рахимова отделяет всего 6 баллов. В 23-м туре казанцы отправятся в Оренбург, где сыграют с 14-й командой лиги.