«Рубин» вошел в число лидеров РПЛ по количеству допинг-тестов

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Спорт
15 июля 2025  11:50

Казанский футбольный клуб «Рубин» оказался среди шести команд Российской премьер-лиги с наибольшим количеством допинг-тестов в первом полугодии 2025 года. Согласно данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА), у четырех игроков казанской команды были взяты пробы на запрещенные вещества.

Как сообщает ТАСС, лидером по количеству проверок стал московский ЦСКА, где тестированию подверглись 10 футболистов, включая капитана команды Игоря Акинфеева. Вслед за армейцами расположились петербургский «Зенит», тольяттинский «Акрон» и махачкалинское «Динамо» – по 6 проверенных игроков в каждом клубе.

«Рубин» разделил пятую позицию с «Ростовом» (5 тестов), опередив такие клубы как грозненский «Ахмат», «Химки» и московское «Динамо» (по 4 проверки). Примечательно, что у действующего чемпиона – «Краснодара» – была взята всего одна допинг-проба.

Точные имена протестированных футболистов «Рубина» не разглашаются, однако известно, что всего в РПЛ за отчетный период было проверено 62 игрока. По данным РУСАДА, все пробы дали отрицательный результат на наличие запрещенных веществ.

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