«Рубин» вылетел из Кубка России

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Спорт
13 марта 2025  12:14
Автор:
Эдгар Витковский

«Рубин» в Екатеринбурге потерпел поражение от «Урала» в матче ¼ финала Пути регионов Кубка России. Единственный гол хозяева поля забили в добавленное к первому тайму время: Егор Мосин выполнил подачу в штрафную казанцев, где Тимур Аюпов замкнул комбинацию головой. Отметим, что «Рубин» на протяжении встречи владел преимуществом, нанеся семь ударов в створ против трёх у «Урала», но так и не перевернул ход игры.

Соперник екатеринбуржцев по следующему этапу определится в результате жеребьёвки, а «Рубин» 16 марта примет дома «Пари НН» в матче РПЛ.

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