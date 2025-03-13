«Рубин» вылетел из Кубка России

«Рубин» в Екатеринбурге потерпел поражение от «Урала» в матче ¼ финала Пути регионов Кубка России. Единственный гол хозяева поля забили в добавленное к первому тайму время: Егор Мосин выполнил подачу в штрафную казанцев, где Тимур Аюпов замкнул комбинацию головой. Отметим, что «Рубин» на протяжении встречи владел преимуществом, нанеся семь ударов в створ против трёх у «Урала», но так и не перевернул ход игры.

Соперник екатеринбуржцев по следующему этапу определится в результате жеребьёвки, а «Рубин» 16 марта примет дома «Пари НН» в матче РПЛ.