«Рубин» завершил сезон восьмым, «Зенит» выгрыз чемпионский титул

Минувший уик-энд ознаменовался завершением очередного сезона РПЛ. Вплоть до последнего тура в лиге была жива интрига вокруг и чемпионского титула, и распределения мест в тройке, и определения неудачников, вылетающих в низший дивизион. Свои турнирные задачи решал и «Рубин», принимавший дома 16-ю команду чемпионата.

Аутсайдер потрепал нервы

С турнирной точки зрения казанцам максимально повезло с соперником по заключительной игре сезона. В столицу Татарстана прибыл ФК «Сочи», который загодя гарантировал себе последнее место в таблице и вылет в Первую лигу. Южане за весь сезон одержали всего одну гостевую победу. Но и «Рубин» далеко не образцово выступал на домашнем поле - лишь 12-я команда по набранным очкам.

Казанцы хорошо начали встречу - на 22-й минуте Мирлинд Даку распечатал ворота «Сочи» ударом в дальний угол. Албанец вообще выдал ударный отрезок под конец чемпионата, отличившись семью результативными действиями в семи последних встречах. Заряженность легионера можно объяснить грядущим Евро-2024, куда поедет сборная Албании. Пока балканская команда не представила окончательный состав на турнир, но определенные надежды на вызов Даку присутствуют.

Во втором тайме ФК «Сочи» перехватил инициативу и серьезно поддавил хозяев. Самым активным у южан был форвард Сауль Гуарипара, перешедший в клуб с черноморского побережья в зимнее трансферное окно.

Нападающий нанес четыре удара. Один раз попал в перекладину и дважды в створ, а на 88-й минуте его удар оказался результативным. Южане сравняли счет, 1:1.

«Рубин» завершил сезон на восьмой строчке. Столь высоко в турнирной таблице команда забралась лишь второй раз на дистанции с 2015 года. Для клуба, который только-только вернулся в РПЛ, отличный результат.

«Зенит» забрал чемпионский титул за 20 минут

Заключительный матч «Рубина» мерк на фоне развязки чемпионской гонки. В режиме реального времени «Динамо», «Краснодар» и «Динамо» выясняли, кто же достоин заветного трофея. Перед стартом тура в самом выгодном положении находились москвичи: для победы в чемпионате им было достаточно не проиграть «Краснодару». В самом незавидном положении был «Краснодар» - на юге России верили в поражение «Динамо» и потерю очков у «Зенита».

Бело-голубые лидировали в таблице вплоть до 52-й минуты, когда Джон Кордоба вывел «Краснодар» вперед. К тому моменту «быки» уже успели раз поразить ворота «Динамо», однако гол был отменен из-за офсайда. Да и в целом по первому тайму складывалось впечатление, что именно хозяева поля настроены биться за титул в Краснодаре. Спустя две минуты уже в Санкт-Петербурге «Ростов» забил «Зениту», и клуб из Краснодарского края оказался максимально близок к титулу.

Дальше - сумасшествие. На 65-й минуте «Зенит» сравнивает счет с пенальти, а в Краснодаре «Динамо» начинает обстреливать штанги плюс в нескольких эпизодах хозяев спасает вратарь. На 85-й минуте вратарь «Ростова» Сергей Песьяков допустил невероятную ошибку - мяч от его рук влетел в сетку, 2:1. «Зенит» побеждает и выигрывает в чемпионской гонке, а «Динамо» лишь третье!

57 очков понадобилось набрать петербуржцам в 30 турах для титула. Это наименьший результат в истории РПЛ. Предыдущий рекорд был установлен в 2006-м, когда ЦСКА взял золото с 58 очками. «Зенит» забрал шестой чемпионский титул подряд и десятый в современной истории. Оба факта - повторение достижений «Спартака» 90-х, однако Сергей Семак установил при этом личный рекорд, до него тренеру удавалось пять раз подряд привести команду к чемпионству.

«Балтика» не закрепилась в элите

К 30-му туру определился лишь один неудачник, досрочно отправившийся в Первую лигу, - «Сочи». Вторую путевку «счастья» разыгрывали «Балтика», «Пари НН» и «Факел». Команду из Калининграда устраивала только победа над «Локомотивом», но самый западный клуб лиги пропустил довольно быстро и потерпел итоговое поражение - 1:3. «Пари НН» выцепил ничью у «Крыльев» (1:1), «Факел» и вовсе разобрался с «Ахматом» (2:0).

В результате в зону стыковых матчей провалились «Урал» и «Пари НН». Теперь клубам предстоят двухматчевые противостояния с представителями Первой лиги. «Урал» встретится с «Акроном», а «Пари НН» - с тульским «Арсеналом». Клубы РПЛ начнут серии на домашнем поле 29 мая, а 1 июня сыграют в гостях.